  1. Ekonomi
27 Tem 2024 08:06

İranlı büyükelçi Putin'in Ekonomi Danışmanı ile görüştü

İranlı büyükelçi Putin'in Ekonomi Danışmanı ile görüştü

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ekonomi Danışmanı Anton Kobyakov ile görüştü.

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ekonomi Danışmanı Anton Kobyakov ile bir araya geldi.

Taraflar, gündemdeki projeler de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi sürecini, BRICS üyesi devlet başkanlarının bu yıl Kazan şehrinde yaptığı toplantıyı, bölgesel ve uluslararası ekonomik işbirliğini, İran'ın bölgesel barış ve istikrardaki rolü, Rusya'nın kuzey-güney koridorunda Reşt-Astara demiryolunun inşasına katılımı ele alındı.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasında çeşitli alanlarda kapsamlı istişare ve iş birliğinin sürdürülmesinin altı çizildi.

News ID 1918802

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler