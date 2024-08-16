Bakıri, Katar Dışişleri Bakanı ile ateşkes sürecini görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ve Bakıri, yaptıkları telefon görüşmesinde, İran ile Katar arasındaki işbirliği ilişkilerini ve bunları geliştirme yollarını ele aldı.

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını ve Ortadoğu'da devam eden gerilimi sona erdirmeye yönelik ortak arabuluculuk çabalarına ilişkin gelişmeleri görüşen bakanlar, "bölgede sükuneti sağlama ve gerilimi azaltma ihtiyacını" vurguladı.