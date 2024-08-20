Siyonsit İsrail gazetecileri katlemeye devam ediyor

İsrail, Gazze Şeridi'nde 319 gündür katliamlarına devam ediyor.

Katar'ın El Cezire televizyonuna göre, Siyonist İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş ailelerin kaldığı Mustafa Hafız Okulu'nu havadan vurması sonucu en az 10 Filistinli şehit oldu.

Saldırıda 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Daha önce İsrail askerleri tarafından şehit edilen gazeteci Yasir Murteca'nın gazeteci kardeşi Hamza'nın da şehit olduğu bildirildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana işgalci İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde katledilen gazetecilerin sayısı 170'e yükseldi.