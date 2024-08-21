Pezeşkiyan'ın kabinesinde yer alan bakanlar kimdir?

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ın yeni kabine için önerdiği 19 isim Mecliste 5 gündür yapılan görüşmelerin ardından güvenoyu aldı.

İşte yeni kabinede yer alan bakanlar:

Eğitim Bakanı: Alireza Kazemi

Yaş: 59

Eğitim: İslami ilimler tahsili görmüştür

Siyasi kariyeri: Farhangiyan Üniversitesi öğretim üyesi, 13. hükümette eğitim bakan vekili olarak görev yaptı.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı: Settar Haşimi

Yaş: 48

Eğitim: Yapay Zeka Teknolojileri doktora mezunu

Siyasi kariyeri: İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı, Altyapı İletişim Şirketi Bilgi Teknolojileri Başkan Yardımcısı, Fars Eyaleti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü

İstihbarat Bakanı: Hüccetülislam Seyyid İsmail Hatib

Yaş: 63

Eğitim: İslami ilimler tahsili görmüştür

Siyasi kariyeri: Şehit Reisi kabinesinde istihbarat görevi yaptı

Ekonomi ve Maliye Bakanı: Abdülnasır Himmeti

Yaş: 67

Eğitim: Ekonomi doktora mezunu

Siyasi kariyeri: İran Merkez Bankası Başkanı, eski Merkezi Sigorta Başkanı, İran Ulusal Bankası CEO'su, İran'ın Çin Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Dışişleri Bakanı: Seyyid Abbas Irakçi

Yaş: 61

Eğitim: Siyaset doktora mezunu

Siyasi kariyeri: Dışişleri Bakanı Danışmanı, Dışişleri Bakanlığı Siyasi Yardımcısı ve Nükleer müzakerelerde baş müzakereci olarak yaptı.

Sağlık Bakanı: Muhammed Rıza Zafergendi

Yaş: 66

Eğitim: Kalp ve Damar Cerrahisi doktoru

Siyasi kariyeri: Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Dekanı

İşbirliği, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı: Ahmed Meyderi

Yaş: 61

Eğitim: Ekonomi doktora mezunu

Siyasi kariyeri: Meclis milletvekili

Tarım Bakanı: Gulamrıza Nuri

Yaş: 54

Eğitim: Tarımsal kalkınma doktora mezunu

Siyasi kariyeri: Meclis milletvekili

Adalet Bakanı: Emin Hüseyin Rahimi

Yaş: 56

Eğitim: Kamu hukuku yüksek lisans mezunu

Siyasi kariyeri:İran Sayıştay Başkanı, Yargı Başkanı Kıdemli Danışmanı ve meclis milletvekili görevini yaptı

Savunma Bakanı: Tuğgeneral Aziz Nasirzade

Yaş: 60

Eğitim: Pilotaj bölümü mezunu

Siyasi kariyeri: Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkan Vekili

Yol ve Şehircilik Bakanı: Ferzane Sadık

Yaş: 48

Eğitim: Şehir Planlama doktora mezunu

Siyasi kariyeri: Yollar ve Şehircilik Bakanlığı mimarlık bölüm başkan yardımcısı ve kentsel planlama ve mimarlık danışmanı

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı: Muhammed Atabek

Yaş: 66

Eğitim: İnşaat mühendisliği yüksek lisans mezunu

Siyasi kariyeri: Tahran Ticaret Odası üyesi, Bonyad Mostazafan Vakfı ekonomi bölüm başkan yardımcısı

Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı: Hüseyin Simai Sarraf

Yaş: 56

Eğitim: Ceza Hukuku doktora mezunu

Siyasi kariyeri: 12. hükümette Bilim, Araştırma ve Teknoloji Hukuk ve Parlamento İşleri Bakan Yardımcısı görevi yaptı

Kültür ve İslami İrşad Bakanı: Seyyid Abbas Salihi

Yaş: 61

Eğitim: Felsefe doktora mezunu

Siyasi kariyeri: Ruhani kabinesinde kültür bakanı olarak görev yaptı

İçişleri Bakanı: İskender Mümini

Yaş: 63

Eğitim: Ulusal Güvenlik doktora mezunu

Siyasi kariyeri: Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkanı

Kültürel Miras ve Turizm Bakanı: Muhammed Rıza Salihi Emiri

Yaş: 63

Eğitim: Kamu yönetimi doktora mezunu

Siyasi kariyeri: 11. hükümette Kültür Bakanı ve İran Olimpiyat Komitesi Başkanı olarak görev yaptı.

Petrol Bakanı: Muhsin Paknejad

Yaş: 58

Eğitim: Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans

Siyasi kariyeri: İran Merkezi Bölgeler Petrol Şirketi Planlama Müdürü ve Petrol Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Enerji Bakanı: Abbas Aliabadi

Yaş: 62

Eğitim: Mekanik mühendisliği doktora mezunu

Siyasi kariyeri: Reisi kabinesinde Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı

Spor ve Gençlik Bakanı: Ahmed Dünyamali

Yaş: 64

Eğitim: Şehir Planlama doktora mezunu

Siyasi kariyeri: Meclis milletvekili, Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, Tahran Kent Konseyi üyesi