Pezeşkiyan'ın kabinesinde yer alan bakanlar kimdir?

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ın yeni kabine için önerdiği 19 isim Mecliste 5 gündür yapılan görüşmelerin ardından güvenoyu aldı.
İşte yeni kabinede yer alan bakanlar:
Eğitim Bakanı: Alireza Kazemi
Yaş: 59
Eğitim: İslami ilimler tahsili görmüştür
Siyasi kariyeri: Farhangiyan Üniversitesi öğretim üyesi, 13. hükümette eğitim bakan vekili olarak görev yaptı.
İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı: Settar Haşimi
Yaş: 48
Eğitim: Yapay Zeka Teknolojileri doktora mezunu
Siyasi kariyeri: İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı, Altyapı İletişim Şirketi Bilgi Teknolojileri Başkan Yardımcısı, Fars Eyaleti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü
İstihbarat Bakanı: Hüccetülislam Seyyid İsmail Hatib
Yaş: 63
Eğitim: İslami ilimler tahsili görmüştür
Siyasi kariyeri: Şehit Reisi kabinesinde istihbarat görevi yaptı
Ekonomi ve Maliye Bakanı: Abdülnasır Himmeti
Yaş: 67
Eğitim: Ekonomi doktora mezunu
Siyasi kariyeri: İran Merkez Bankası Başkanı, eski Merkezi Sigorta Başkanı, İran Ulusal Bankası CEO'su, İran'ın Çin Büyükelçisi olarak görev yaptı.
Dışişleri Bakanı: Seyyid Abbas Irakçi
Yaş: 61
Eğitim: Siyaset doktora mezunu
Siyasi kariyeri: Dışişleri Bakanı Danışmanı, Dışişleri Bakanlığı Siyasi Yardımcısı ve Nükleer müzakerelerde baş müzakereci olarak yaptı.
Sağlık Bakanı: Muhammed Rıza Zafergendi
Yaş: 66
Eğitim: Kalp ve Damar Cerrahisi doktoru
Siyasi kariyeri: Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Dekanı
İşbirliği, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı: Ahmed Meyderi
Yaş: 61
Eğitim: Ekonomi doktora mezunu
Siyasi kariyeri: Meclis milletvekili
Tarım Bakanı: Gulamrıza Nuri
Yaş: 54
Eğitim: Tarımsal kalkınma doktora mezunu
Siyasi kariyeri: Meclis milletvekili
Adalet Bakanı: Emin Hüseyin Rahimi
Yaş: 56
Eğitim: Kamu hukuku yüksek lisans mezunu
Siyasi kariyeri:İran Sayıştay Başkanı, Yargı Başkanı Kıdemli Danışmanı ve meclis milletvekili görevini yaptı
Savunma Bakanı: Tuğgeneral Aziz Nasirzade
Yaş: 60
Eğitim: Pilotaj bölümü mezunu
Siyasi kariyeri: Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkan Vekili
Yol ve Şehircilik Bakanı: Ferzane Sadık
Yaş: 48
Eğitim: Şehir Planlama doktora mezunu
Siyasi kariyeri: Yollar ve Şehircilik Bakanlığı mimarlık bölüm başkan yardımcısı ve kentsel planlama ve mimarlık danışmanı
Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı: Muhammed Atabek
Yaş: 66
Eğitim: İnşaat mühendisliği yüksek lisans mezunu
Siyasi kariyeri: Tahran Ticaret Odası üyesi, Bonyad Mostazafan Vakfı ekonomi bölüm başkan yardımcısı
Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı: Hüseyin Simai Sarraf
Yaş: 56
Eğitim: Ceza Hukuku doktora mezunu
Siyasi kariyeri: 12. hükümette Bilim, Araştırma ve Teknoloji Hukuk ve Parlamento İşleri Bakan Yardımcısı görevi yaptı
Kültür ve İslami İrşad Bakanı: Seyyid Abbas Salihi
Yaş: 61
Eğitim: Felsefe doktora mezunu
Siyasi kariyeri: Ruhani kabinesinde kültür bakanı olarak görev yaptı
İçişleri Bakanı: İskender Mümini
Yaş: 63
Eğitim: Ulusal Güvenlik doktora mezunu
Siyasi kariyeri: Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkanı
Kültürel Miras ve Turizm Bakanı: Muhammed Rıza Salihi Emiri
Yaş: 63
Eğitim: Kamu yönetimi doktora mezunu
Siyasi kariyeri: 11. hükümette Kültür Bakanı ve İran Olimpiyat Komitesi Başkanı olarak görev yaptı.
Petrol Bakanı: Muhsin Paknejad
Yaş: 58
Eğitim: Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans
Siyasi kariyeri: İran Merkezi Bölgeler Petrol Şirketi Planlama Müdürü ve Petrol Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.
Enerji Bakanı: Abbas Aliabadi
Yaş: 62
Eğitim: Mekanik mühendisliği doktora mezunu
Siyasi kariyeri: Reisi kabinesinde Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı
Spor ve Gençlik Bakanı: Ahmed Dünyamali
Yaş: 64
Eğitim: Şehir Planlama doktora mezunu
Siyasi kariyeri: Meclis milletvekili, Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, Tahran Kent Konseyi üyesi
yorumunuz