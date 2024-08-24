İran-Venezuela dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Venezuelalı mevkidaşı Yvan Gil ile bugün öğlen saatlerinde telefonda görüştü.

Bakan Irakçi iki ülke arasında imzalanan işbirliği anlaşmalarının tamamının uygulanmasını takip edeceğini söyledi.

Nicolas Maduro’nun tebrik mesajını ileten Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ise ülkesinin İran ile ilişkilerinin geliştirmeye iradesi olduğunu vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı ve Dışişleri Bakanı'nın tebrik mesajından dolayı teşekkür eden Irakçi, Venezuela’nın İran dış politikasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Latin Amerika bölgesine özellikle Venezuela’ya yönelik stratejik görüşünün devam ettiğini belirtti.

Venezuela'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerine de değinen Irakçı "İran dost ülke Venezuela'ya karşı her türlü dış müdahaleyi kınıyor." dedi.