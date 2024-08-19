İran Meclisi'nde yeni bakanları değerlendirme oturumu 3. gününde sürüyor

İran İslami Şura Meclisi'nde yeni bakanları değerlendirme oturumu sürüyor.

Eğitim Bakanı adayı Alirıza Kazımi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı adayı Settar Haşimi, İstihbarat Bakanı adayı Hücctü'l-İslam Seyyid İsmail Hatib, Ekonomi Bakanı adayı Abdul Naser Himmeti, Dışişleri Bakanı adayı Seyyid Abbas Irakçi, Sağlık Bakanı adayı Muhammed Rıza Zaferkandi ve Kalkınma ve Sosyal Refah Bakanı adayı Ahmed Meyderi'nin niteliği önceki 4 toplantıda meclis milletvekilleri tarafından incelenmişti.

Mecliste sunduğu planını savunan İran Tarım Bakanı adayı Gholamrıza Nuri Kızılce, “Tarım sektörüne farklı açılardan baktım ve tarım sektörünün farklı yönlerini bilen, açık ve gizli açılarını da bilen kişiden biriyim” dedi.

Nuri Kızılce konuşmasının devamında, "Tarımda kamu ve özel yatırımlarının atlaması çok gerekli. Bu alanda finansman yöntemlerini kullanacağız. Hem ham madde satışlarının payını azaltacağız hem de tarım ürünlerinin tedarik zincirlerini geliştireceğiz. İnsanların besleyici ve yeterli gıdaya erişmesine yardımcı olacağız” ifadesini kullandı.