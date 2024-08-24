Müslümanlar birlik içinde olsaydı İsrail bu kadar cinayet işlemeye cüret etmezdi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Bakanlar Kurulu üyeleri bugün sabah İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu’na saygı ve bağlılık için İmam Humeyni (r.a) Kutsal Türbesi’nde hazır bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Verdiğimiz söze bağlıyız. İmam Hüseyin'in (a.s) yolunu ve hakikat yolunu kaybetmemeliyiz ve İmam Hüseyin'in yolu toplumda ve İslam ümmeti arasında hakkı talep etmektir" dedi.

Pezeşkiyan sö<lerinin devamında "Eğer Müslümanlar Allah'ın ipine sımsıkı sarılsaydı İsrail bu kadar cinayet işlemeye cüret etmezdi. Sorunlarımızın çözülmesi için birlikt olmaktan başka bir yolumuz yok. Toplumumuza büyük bir mesaj içeren milletvekillerimize ve Meclis Başkanımızın verdikleri oylardan dolayı teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

"Kutsal savunma döneminde (İran-Irak savaşı) birlik olduğumuz ve tüm gücümüzle karşılarında durduğumuz için topraklarımızın bir karışını bile alamadılar" diyen Pezeşkiyan, "Şimdi de aynı şekilde devam edersek sorunlarımızı ortadan kaldırabiliriz" şeklinde konuştu.