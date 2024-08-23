Putin ve Paşinyan telefonda görüştü

Armenpress’in haberine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüştü.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya Devlet Başkanı, geçen hafta Azerbaycan'a yaptığı ziyarete ilişkin izlenimlerini Ermenistan Başbakanı'na aktardı, bu nedenle Başbakan Paşinyan, Putin'e teşekkür etti.

Taraflar, Ermenistan-Rusya ikili gündemiyle ilgili konuları görüşmek üzere uygun bir zamanda bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar.