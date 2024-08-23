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23 Ağu 2024 16:00

Putin ve Paşinyan telefonda görüştü

Putin ve Paşinyan telefonda görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Armenpress’in haberine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüştü.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya Devlet Başkanı, geçen hafta Azerbaycan'a yaptığı ziyarete ilişkin izlenimlerini Ermenistan Başbakanı'na aktardı, bu nedenle Başbakan Paşinyan, Putin'e teşekkür etti.

Taraflar, Ermenistan-Rusya ikili gündemiyle ilgili konuları görüşmek üzere uygun bir zamanda bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar.

News ID 1919554

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