İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Erakçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sekiz yıl önce Pompeo gibi karikatürize bir şahsiyet, İranlıların yiyecek bir şey bulmak istiyorlarsa Beyaz Saray’ın talimatlarına uymaları gerektiğini söylüyordu. Bugün ise aynı politikanın kurbanı olan Kübalı soydaşları bulunan Rubio gibi biri, aynı saçmalıkları tekrarlıyor.”

Söz konusu politikanın insanlık dışı olmasının yanı sıra ABD’nin başarısızlığa uğrayan politikalarının temelinde de bu tür hayallerin ve gerçek dışı varsayımların bulunduğunu belirten Erakçi, Washington’ın bu yaklaşımının sonuç vermeyeceğini vurguladı.