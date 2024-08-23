Irakçi, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla görüştü

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde, karşılıklı ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınırken Lammy ve Sejourne, İran’ın yeni Dışişleri Bakanı olan Irakçi’yi tebrik etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde yaşanan gelişmelere işaret ederek, İran’ın bölgede gerilimin azaltılmasında rol oynaması çağrısında bulundu.

Irakçi ise Tahran'ın bölgede savaşın yayılmasını istemediğini ancak İran'ın Siyonist İsrail’in Tahran’daki terör faaliyetlerine yanıt verme hakkı olduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne de Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların sürdüğünü İranlı mevkidaşına ileterek, bu konuda İran ile ikili istişarelerin devam etmesinin önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Irakçi ise Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye Tahran’da düzenlenen suikastı, “İran’ın ulusal güvenliği ve egemenliğinin affedilemez bir ihlali” kabul ettiklerini ve İran’ın “saldırgan İsrail’i cezalandırma hakkına sahip olduğunu” ifade etti.