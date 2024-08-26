İran'da Büyük Hekim-Filozof Razi’yi Anma Günü

İranlı bir hekim, filozof ve kimyager olan, alkol ve kükürt mürekkebini (sülfürik asit) keşfeden Ebu Bekir Muhammed bin Zekeriyya er-Razi , 865 yılında bugünkü Tahran'ın hemen güneyinde bulunan Rey ilçesinde doğdu ve 925 vefat etti. Her yılın 26 Ağustos günü İran'da ''Razi'yi Anma Günü'' ve ''Eczacı Günü'' olarak adlandırılır.

Razi'ye göre felsefe

Razi'ye göre kurtuluşun tek yolu akıl ve felsefedir ve ruhlar felsefe yolu dışından herhangi yolun vasıtasıyla bu dünyanın karanlığından arınmaz ve bu acıdan kurtulmazlar.

Manevi tıp kitabının başlangıcında, aklı övüyor ve bu dünyada ve akla yakın olarak yararlanılabilecek tüm faydaları ve yararları atfediyor; Örneğin hayvanları bilgelikle üstün kıldık ve yönettik ve bize fayda sağlayan tüm bilimler ve teknolojiler bilgeliğin ışığında elde edildi ve bilgelikle dünyanın, yerin ve gökyüzünün ve yıldızların ve hatta büyük Yaratıcı'nın büyüklüğüne ulaştık.

Tabiplerin Üstadı Razi

Razi, aynı zamanda tıp alanında da tanınmış bir figürdür ve çiçek hastalığı ile kızamık arasında ilk ayrım yapan kişidir. Bazı tıbbi kararları ile peygamberlik tıbbı arasındaki bağlantıyı destekleyen açık kanıtlar var; Örneğin Razi, başarılı bir hekimin hastayı olabildiğince yemekle tedavi eden ve ilaç yazmayan biri olduğuna inanır.

Gıda hijyeni üzerine eksiksiz bir ders olan ''Beslenmenin Yararları ve Zararları'' adlı gıda üzerine bir kitabı var Buğdayın ve diğer tahılların özelliklerinden ve her türlü su, şarap, alkolsüz içecek, taze ve kuru et, balık vb. Özelliklerinden ve zararlarından bahseder ve iştahın nedenleri ve yönleri ve yiyeceklerin ve egzersizin, tazeleyici yiyeceklerin ve yiyecek ve zehirlenmeden uzak durmanın nedenleri ve yönleri hakkında bir bölümü vardır.

Razi'nin eseleri

Razi'nin eserleriyle ilgili olarak Dehkhoda sözlüğünde şu ifade yer almaktadır:

İbn El-Nedim El-Fihrast adlı kitabında Razî’nin eselerin sayısını yüz altmış yedi olarak sıralamakta ve Ebu Rihan El-Biruni matematik ve astronomi kitapları listesinde, diğer felsefi veya tıbbi kitapların yorumlanması ve özetlenmesi konusunda 7 kitap, felsefi ve tahmin bilimlerinde 17 kitap, doğaüstü 6 kitap, teoloji alanında 14 kitap, simya alanında 22 kitap, İki kâfir kitap, farklı tekniklerle 10 kitap olmak üzere toplam yüz seksen dört cilt ve hekimlerin derslerinde İbn Üseybe'de Üyun El-Enba'da Razi için iki yüz otuz sekiz kitap sayılır.

Hayatı

Razi eczacılık, simya, müzik ve felsefe dallarında son derece önemli katkılar yapmıştır. Farklı alanlarla alakalı yaklaşık 200 kitap ve makalesi vardır. Pediyatri'nin babası olarak bilinir. Ayrıca göz bilimleri konusunda da otorite kabul edilmiştir. Alkol ve gazyağını bulan ve çiçek hastalığını kızamıktan farklı olduğunu ilk keşfeden kişidir. İngiliz oryantalist Edward Granville Brown'a göre tüm zamanların en yetkin bilim insanlarından biridir. Daha çok tıp-eczacılık alanındaki başarısıyla tanınmıştır. İS 750 yılından sonra Türk ve Pers kültürlerinin katılmasıyla kozmopolit bir hal alan İslam medeniyeti her alanda ilerleme kaydetmeye başlamıştır. Bu dönemde birçok İslam şehrinde büyük kütüphaneler kurulmuştur. Bunlar aynı zamanda araştırma merkezleriydi.

Vefatı

Müşfik, cömert ve çalışkan bir insan olan Razi, öğrencileri ve hastaları ile ilgilenmediği zamanlarını hep okuyup yazarak geçirmiştir. Muhtemel olarak yoğun çalışma performansının bir sonucu olarak hayatının sonlarına doğru parkinson hastalığına yakalanmış gözlerine katarakt inmiştir. Hastalıkları sebebi ile doğduğu yer olan Rey'de 925 yılında hatatını kaybetmiştir.