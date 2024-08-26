Fatih Camisi'nden Edirnekapı'ya Filistin'e destek yürüyüşü

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'deki soykırıma tepki göstermek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Fatih Camisi'nden başlayan yürüyüş Edirnekapı'ya kadar sürdü. Yaklaşık 3 bin kişi, Türk ve Filistin bayraklarıyla, üzerinde kelime-i tevhit yazılı flamalarla yürüyüşe katıldı.

Katılımcılar, boyunlarında kefiyeler, ellerinde "Filistin özgür olana dek" yazılı afişlerle yürüyüşe geçerken, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attılar. Çevredeki vatandaşların da destek verdiği eylem, Edirnekapı'da tekbirlerle sona erdi.

Edirnekapı'da Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Gazze'de hayatını kaybedenler, yaralananlar ve saldırılardan etkilenenler için dualar edildi. Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, yaptığı konuşmada, İsrail'in dünya medyasına sunduğu "ulaşılamaz Gazze" algısının tamamen yalan olduğunu belirtti.

Songür, Gazze'ye gemilerle ulaşmanın mümkün olduğunu ve bu amaçla hazırlanan Özgürlük Filosu'nun çeşitli engellerle karşılaştığını dile getirdi. Konuşmasında, İsrail'in uluslararası anlaşmalara uymadığını vurgulayan Songür, "İsrail, insan hakları anlaşmalarını, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) kınamalarını, Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin raporlarını hiçe sayıyor. İsrail, sivillere, çocuklara ve masum insanlara yönelik saldırılarında hiçbir anlaşmaya uymuyor," dedi.

İHH gönüllü eğitimcisi Cemal Yılmaz da konuşmasında, Müslüman ülkelerin ve liderlerinin Filistin'i yalnız bıraktığını, ancak Gazze halkının Allah'a olan imanlarından asla taviz vermediğini ifade etti.