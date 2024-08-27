Ukrayna ilk yerli balistik füzeyi test etti

Başkent Kiev'de gerçekleşen "Ukrayna 2024 Bağımsızlık Forumu"nun ardından düzenlediği basın toplantısında yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin ilk yerli balistik füze testinin olumlu sonuçlandığını ileri sürdü.

Barış planı paketi

Bir barış planı paketi hazırladığını kaydeden Zelenskiy, "Rusya'yı diplomatik yollarla savaşı bitirmeye zorlayan güçlü bir paket bu." dedi.

Zelenskiy, eylül ayında söz konusu barış planını önce ABD Başkanı, ABD Başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump ile paylaşmak istediğini belirtti.

F-16'lar çok güzel sonuç verdi

Zelenskiy ayrıca, ülkesine kısa bir süre önce teslim edilen F-16 savaş uçaklarının Ukrayna ordusuna sağladığı imkanlar hakkında da değerlendirmede bulundu.