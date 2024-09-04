  1. Dünya
  2. Avrupa
4 Eyl 2024 10:46

Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın istifa dilekçesini parlamentoya sunduğu açıklandı.

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kuleba’nın istifa dilekçesini aldıklarını duyurdu.

Stefançuk, “Kuleba ‘nın dilekçesi, bir sonraki genel kurul oturumlarından birinde ele alınacaktır” ifadelerini kullandı.

Daha önce Adalet Bakanı Denis Malyuska, Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksandr Kamışin, Çevre Bakanı Ruslan Strelets ve Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişa da istifalarını sunmuştu

News ID 1919863

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler