Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kuleba’nın istifa dilekçesini aldıklarını duyurdu.

Stefançuk, “Kuleba ‘nın dilekçesi, bir sonraki genel kurul oturumlarından birinde ele alınacaktır” ifadelerini kullandı.

Daha önce Adalet Bakanı Denis Malyuska, Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksandr Kamışin, Çevre Bakanı Ruslan Strelets ve Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişa da istifalarını sunmuştu