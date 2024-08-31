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31 Ağu 2024 07:42

Tahran'dan Ukrayna topraklarına İranlı askeri yetkilinin bulunduğu iddiasına yanıt

Tahran'dan Ukrayna topraklarına İranlı askeri yetkilinin bulunduğu iddiasına yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, İranlı bir askeri yetkilinin Rus güçlerine insansız hava araçları (İHA) eğitimi vermek için Ukrayna topraklarında bulunduğuna dair iddiaları yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, İranlı bir askeri yetkilinin Rus güçlerine insansız hava araçları (İHA) eğitimi vermek için Ukrayna topraklarında bulunduğuna dair iddiaları yalanladı.

Bu iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Kenani, İran’ın savaşa karşı olma yönündeki ilkeli tutumunu ve Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl yoldan çözülmesi gerektiğine inandığını belirterek, "Bu tür asılsız iddialar belirli siyasi amaç ve saiklerle ileri sürülüyor. Bu tür suçlamalar İran'ın Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin ilkeli yaklaşımına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna, bir Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun beraberindeki bir grup ile birlikte Rus güçlerine eğitim vermek üzere 2022'de Kırım'a geldiğini iddia etmişti.

News ID 1919738

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