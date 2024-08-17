Almanya Ukrayna'ya yardımlarını durduruyor

Berlin'in, Ukrayna için talep edilecek yeni yardımları bundan böyle onaylamama kararı aldığı belirtildi. AFP haber ajansının federal parlamento bütçe komisyonundaki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bugüne dek onaylanan yardımlar dışında bundan böyle gelecek taleplere kaynak ayrılmayacak. İlgili talimatın Başbakanlık ile Maliye Bakanlığı'ndan geldiği ve Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna için ek taleplerde bulunması durumunda bunlara onay verilmeyeceği ifade ediliyor.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) de daha önce yayımladığı bir haberinde, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in, 5 Ağustos tarihinde Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'a mektup yazarak, Ukrayna için yardım talep etmemesi ricasında bulunduğunu aktarmıştı.

Almanya'nın 2024 bütçesinde Ukrayna için öngörülen yaklaşık 8 milyar euroluk yardım büyük oranda planlanmış durumda. AFP'ye konuşan federal koalisyon hükümetini oluşturan partilerden (SPD,Yeşiller,FDP) birinin adını açıklamak istemeyen bir milletvekili, 8 milyar euroluk yardımın hangi kalemlere aktarılacağının belirlendiğini ancak henüz bu meblağın tamamının harcanmadığını dile getirdi.

Ukrayna'ya 2025 yardımları uluslararası kaynaktan sağlanacak

Federal hükümet, 2025'te 4 milyar euroya düşürmeyi planladığı Ukrayna yardımını da Almanya bütçesinden değil, Ukrayna yardımlarının toplandığı uluslararası fondan sağlamayı planlıyor. Bu bağlamda, G7 ülkelerinin geçen Haziran ayında İtalya'da kararlaştırdığı üzere, Rusya'nın Batı devletlerinde dondurulan varlıklarından da faydalanılmak isteniyor.

İtalya'da bir araya gelen G7 liderleri, Ukrayna'ya 50 milyar dolar büyüklüğünde bir ek yardımda bulunma kararı almış ve bu paranın bir bölümünün dondurulan Rus varlıklarından sağlanması üzerinde mutabakata varmışlardı. 50 milyar euroluk Ukrayna yardım paketinin, Ukrayna ordusu, Kiev yönetiminin bütçesi ve alt yapı ile yeniden imar faaliyetleri için harcanması öngörülüyor.

Kaynak: DW Türkçe