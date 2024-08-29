Paris Savcılığı: Pavel Durov adli gözetim altına alındı

Durov, Paris'teki bir havalimanında gözaltına alınmış, ardından kefaletle serbest bırakılarak adli denetim altına alınmıştı. Savcılık, Durov'un Fransa'dan ayrılmasının yasaklandığını ve haftada iki kez polis karakoluna imza verme zorunluluğunun getirildiğini belirtti. Ayrıca Durov'un 5 milyon euro kefalet ödemesi gerektiği ifade edildi.

Pavel Durov, çevrimiçi bir platformu yasadışı işlemler için kullanmak da dahil olmak üzere altı farklı suçla suçlanıyor ve 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Paris Savcısı Laure Beccuau, Durov'un, siber suçlar birimi tarafından yürütülen çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık gibi ciddi suçlamalarla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.