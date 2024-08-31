  1. İran
31 Ağu 2024 11:51

İran'da kum fırtınası nedeniyle 120 kişi hastanelik oldu

İran'da kum fırtınası nedeniyle 120 kişi hastanelik oldu

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum fırtınasından etkilenen 120 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Sistan-Beluçistan Valiliği Kriz Yönetim Ofisi Genel Müdürü Mecid Muhibbi konuya ilişkin bilgi verdi.

Muhibbi, “Zabul, Zahak, Hamun, Hirmend ve Nimruz şehirleri de dahil olmak üzere Sistan-Beluçistan’ın kuzeyinde 120 gün boyunca devam eden fırtına nedeniyle son iki günde 120'den fazla kişi çeşitli hastanelere başvurdu. Bunlardan 35'i yatarak tedavi oldu” dedi.

Muhibbi, fırtınadan etkilenen kişilerin çoğunun kalp, göz ve solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle hastanelere başvurduğunu açıkladı.

News ID 1919748

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