İran'da kum fırtınası nedeniyle 120 kişi hastanelik oldu

Sistan-Beluçistan Valiliği Kriz Yönetim Ofisi Genel Müdürü Mecid Muhibbi konuya ilişkin bilgi verdi.

Muhibbi, “Zabul, Zahak, Hamun, Hirmend ve Nimruz şehirleri de dahil olmak üzere Sistan-Beluçistan’ın kuzeyinde 120 gün boyunca devam eden fırtına nedeniyle son iki günde 120'den fazla kişi çeşitli hastanelere başvurdu. Bunlardan 35'i yatarak tedavi oldu” dedi.

Muhibbi, fırtınadan etkilenen kişilerin çoğunun kalp, göz ve solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle hastanelere başvurduğunu açıkladı.