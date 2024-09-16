Çin'in Şanghay kentinde "tayfun alarmı" verildi

Şanghay merkez meteoroloji gözlemevine göre bu yılın 13. tayfunu olan Bebinca, Pazartesi sabahı yaklaşık 7:30'da Şanghay'a ulaştı.

Çin devlet medyasına göre, Bebinca 75 yıldır Şanghay'a ulaşan en güçlü tayfundur.Tren seferleri iptal edildi, otoyollar kapatıldı ve Şanghay'ın 25 milyon sakinine fırtınanın gelişinden önce evde kalmaları tavsiye edildi.

Şehir yetkilileri, Bebinca'nın gelişinin bir sonucu olarak Şanghay'ın sözde kırmızı alarmda olduğunu belirtiyor.

Bebinka tayfunu aynı zamanda Japonya ile orta ve güney Filipinler'den de geçti ve burada devrilen ağaçlar nedeniyle altı kişi öldü.

Güney Çin’e inme eğiliminde olan güçlü tayfunların Şanghay’a doğrudan darbe alması nadir görülen bir durum.

Bir başka tayfun olan Yagi, bu ay Güneydoğu Asya’da da şiddetli su baskınlarına neden oldu. Vietnam ve Myanmar’da yüzlerce kişi öldürüldü.