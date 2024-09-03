  1. Siyaset
3 Eyl 2024 09:33

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Meşhed'de

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Meşhed'de

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün sabah saatlerinde yurtiçi ilk ziyareti kapsamında Meşhed'e gitti.

Meşhed'deki Şehit Haşiminejad Havalimanı'nda Horasan Rezevi Valisi ve yerel yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın İmam Rıza'nın (a.s.) kutsal türbesini ziyaret etmesi bekleniyor.

Pezeşkiyan'ın Meşhed ziyareti kapsamında Horasan Rezevi'deki işadamlarıyla görüşmeler yapması ve İmam Rıza'nın (a.s.) şehadeti dolayısıyla düzenlenen matem etkinliklerine katılması planlanıyor.

Bu, Pezeşkiyan'ın İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk ziyaretidir.

Bu ziyarette Muhammed Cevad Zarif ve Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi de Pezeşkiyan'a eşlik ediyor.

News ID 1919838

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler