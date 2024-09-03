Kutsal kent Meşhed'in ziyaretçi sayısı açıklandı

Rezevi Horasan Valiliğinden yapılan açıklamada, 25 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında 3 milyon 879 bin 594 kişinin Meşhed kentinde bulunan Hz. İmam Rıza (a.s) Kutsal Türbesi'ni ziyaret ettiği ifade edildi.

Yarın 4 Eylül Çarşamba günü, Ehl-i beytin 8'inci imamı, Hz. İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıl dönümüdür.

İran genelinde özellikle Meşhed kentinde Hz. İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıl dönümü nedeniyle çeşitli matem merasimleri yapılıyor.

Hazreti İmam Rıza (a.s) Külliyesi, her yıl 20 milyon dolayında ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Külliye ve çevresinde oluşan turizm potansiyeli, günümüzde İran’ın en önemli ekonomik kazanç kalemlerinden birini oluşturmaktadır.