Siyonist rejimi desteklemek kaybeden ata oynamak demektir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist rejimin suçlarının devamına ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki bu rejimin mevcut durumuna ilişkin sosyal medya hesabı X’ten şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Gazze Şeridi'ne karşı 11 ay süren kapsamlı ve vahşice savaşın ve 41 binden fazla Filistinlinin vahşice öldürülmesinin ardından Siyonist liderler arasındaki anlaşmazlıklar, siyasi, askeri ve güvenlik görevlilerinin istifaları ve halk protestoları ve grevler benzeri görülmemiş bir hız kazanmıştır.

Atık tüm dünya Siyonist rejimin toplum ve örgütlerinde giderek büyüyen bu boşluğa tanık olmaktadır; bazı Siyonist liderler ve uzmanlar açıkça "İsrail"in çöküş tehlikesi ve sürecinden söz ediyorlar.

Tel Aviv'i yöneten terör çetesi", rejimi korumak için nasıl karar vereceği konusunda stratejik bir çıkmaza girmiş. Elbette ki savaş suçlusu Netanyahu daha uzun süre kalırsa, rejimin içeride ve dışarıda gerileme süreci hızlanacak.

Siyonistlerin kırılan kemiklerinin sesi her zamankinden daha fazla duyuluyor ve Filistinlilere karşı işlenen suçların sürdürülmesi konusunda bu rejimi desteklemek kaybeden ata oynamak demektir.”