Kenani: Batı destekli Münafıklar, 17 bin kişinin şehadetine neden oldu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "29 Ağustos, Batı’nın desteklediği Münafıklar tarafından İran İslam Cumhuriyeti'nin dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Recai ve Bahüner’in şehit edilişinin yıl dönümü ve 'Terörle Mücadele Günü', asil İran milletinin hafızasında acı ve unutulmaz gerçekleri hatırlatıyor." dedi.

Kenani, "Halkın oylarıyla gelen devrimci ve İslami düzene karşı düşmanların kurduğu komplolar çerçevesinde güç elde etme hayali kuran münafıklar, bu hedefte başarısız olduktan sonra önce halkı kör terör eylemleriyle, ardından da yetkilileri organize suikastlarla hedef aldılar. Onların terörist liderleri Fransa'ya kaçtı ve insan hakları iddiasında bulunan bazı Batılı hükümetlerin maddi ve manevi desteğiyle İran İslam Cumhuriyeti devleti ve milletine karşı suç faaliyetlerini sürdürdüler." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, şöyle devam etti: "Bu hain grup, alçak yaşamlarına devam ederken Saddam’ın zalimliğine sığındı ve Baas rejimi ile birlikte kendi ülkelerine ve vatandaşlarına karşı acımasız bir savaşa girdi. Alçaklıkları burada da durmadı; devlet terörizminin mucidi ve yayıcısı olan Amerika ve Siyonist rejim için tetikçilik yaparak İranlı nükleer bilim insanlarının suikastlarında rol aldılar. 17 bin terör şehidi, insan hakları iddiasında bulunan bazı Batılı hükümetlerin desteklediği bu münafık grubun utanç verici yaşamının sonucudur ve bu hükümetler hâlâ bu teröristlere siyasi ve mali yardımlarını esirgemiyor. Ancak, münafıkların boş hayalleri ve onların destekçilerinin uğursuz emelleri asla gerçekleşmeyecektir."

Kenani, en son olarak şunları kaydetti: "Hükümet Haftası'nı ve büyük şehitler Recai ve Bahüner’i saygıyla anıyor ve onların ve tüm aziz şehitlerimizin kutsal idealleriyle yeniden biat ediyoruz."