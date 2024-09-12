İran'dan Gazze'deki "El-Cauni Okulu" saldırısına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Siyonist rejim savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait El-Cauni Okuluna düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Nasır Kenani paylaşımınd, “Siyonist rejimin Gazze’de UNRWA'ya ait El-Cauni Okuluna düzenlediği saldırıda şu ana kadar 18 Filistinli şehit oldu. Bu okulda binlerce Filistinli mülteci yaşıyor” ifadesini kullandı.

Kenani’nin paylaşımının devamında, “Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin kaldığı okullar ve çadırlar, İsrail rejiminin günlük bombardıman ve roket saldırılarının en önemli hedefleri haline geldi. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, Avustralya ve Siyonist rejime bomba ve füze ihraç eden diğer hükümetlere diyorum” ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Siyonist rejim savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait El-Cauni Okulunu bombaladığı belirtildi.

Saldırıda aralarında çocuklar ve UNRWA çalışanlarının da bulunduğu 18 kişinin şehit olduğu kaydedildi.

Yerinden edilmiş 5 binden fazla sivilin bulunduğu El-Cauni Okuluna düzenlenen bu saldırının "korkunç, vahşi bir katliam" olduğu vurgulandı.