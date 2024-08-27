İran’dan Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Burkina Faso'nun Barsalogho bölgesinde bir köye düzenlenen ve birçok askerin ve sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

Burkina Faso halkı ve hükümetine ve özellikle de hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Kenani, yaralılar için de acil şifalar diledi.

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu'ya 80 kilometre uzaklıktaki Barsalogho'daki bir köye düzenlenen saldırıda aralarında sivil ve askerlerin olduğu en az 100 kişi hayatını kaybetti.