Hamas'tan Netanyahu'ya 'Philadelphi' tepkisi

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail rejimi Başbakanı Netanyahu’nun Philadelphi Koridoru'nda kalma konusundaki ısrarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD medyasında Washington'un esir değişimi ve ateşkes için yeni bir öneri hazırladığına dair haberlere işaret edilen açıklamada, “Yeni önerilere ihtiyacımız yok.” denildi.

Açıklamada, Netanyahu’nun İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'nda kalmaya devam ederek, Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma ve esir değişimi için bir anlaşmaya varmak istemediğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

“Şu anda yapılması gereken, Netanyahu ve kabinesine baskı uygulamak, onları daha önce üzerinde mutabakata varılan anlaşmaya uymaya zorlamaktır.”

Netanyahu’nun amacının, Gazze Şeridi’ndeki savaşı uzatmak olduğu belirtilen açıklamada, “Halkımıza yönelik savaşı uzatmak için müzakereleri kullanan Netanyahu'nun ve onun oyunlarının tuzağına düşmemeye karşı uyarıda bulunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.