Hamas: Netanyahu esir takası istediğinde bizler hazırız

Katar merkezli Al Jazeera Televizyonu'na konuşan Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze'de ateşkes ve esir takası için Siyonist rejimle gerçek bir müzakerenin olmadığı belirterek, Netanyahu'nun istemesi halinde anlaşma için hazır olacaklarını söyledi.

Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru ve Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyecekleri ısrarını dillendirdiğini hatırlatan El Hayye, "Ben de net olarak diyorum ki; Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme olmadığı sürece anlaşma olmayacak" ifadelerini kullandı.

El Hayye, “Netanyahu savaşı sürdürmek istiyor; çünkü mutabakata varmanın bir bedeli var ve Netanyahu da bedel ödemek istemiyor” dedi.