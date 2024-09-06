İran'ın gizli bir nükleer programı yok

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Mazenderan eyaletindeki Mahmudabad kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

Ülkenin nükleer programı hakkında İslami, İran'ın hiçbir gizli nükleer faaliyetinin olmadığını belirterek, ''İran'ın gizli ve açıklanmayan nükleer faaliyetinin olduğunu iddia eden düşmanlar, 20 yıldan beri bu tür iddialarla bize baskı yapıyorlar.'' dedi.

İranlı yetkili, 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekilen ABD yönetiminin İran'a karşı ekonomik savaş başlattığını kaydetti.

İslami, istikbar cephesinin İran'ın nükleer endüstrisinin artan gücünden çok korktuğunu vurguladı.

Eski ABD Başkanı Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.

Daha önce Muhammed İslami, İran'ın nükleer faaliyetlerinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) standartlarından sapma olmadığını söylemişti.