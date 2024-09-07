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7 Eyl 2024 16:23

Kenani: İsrail rejimi "yakıp yıkma" stratejisini izliyor

Kenani: İsrail rejimi "yakıp yıkma" stratejisini izliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, İsrail rejiminin direniş ve Filistin halkı karşısında zafer kazanma umudunu kaybettiğini ve "yakıp yıkma" stratejisini izlediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Haberlerde İsrail rejimi askerlerinin 10 gün süren Cenin kampına saldırı ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim şehrine 4 gün süren saldırının ardından bu iki şehirden geri çekildiği bildiriliyor. Gazze Şeridi’ndeki tüm kentsel ve altyapı hizmetlerinin vahşice tahrip edilmesi ve şimdi de Batı Şeria'nın kuzeyindeki özellikle "Cenin" ve "Tulkerim" gibi bölgelerin yıkılması, İsrail rejiminin direniş ve Filistin halkı karşısında zafer kazanma umudunu kaybettiğini ve "yakıp yıkma" stratejisini izlediğini gösteriyor." İfadelerini kullandı.

Kenani ayrıca, ülkeler ve uluslararası toplulukların İsrail rejimi tarafından Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçlarının Batı Şeria’da tekrarlanmasını önleme konusunda yasal, ahlaki ve insani sorumlulukları olduğunu vurguladı.

News ID 1919918

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