Pezeşkiyan'ın basın toplantısı 16 Eylül'de yapılacak

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın ilk basın toplantısı 16 Eylül 2024 Pazartesi günü yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim ve Bilgilendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Seyyid Mehdi Tabatabai, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Dr. Mesut Pezeşkiyan'ın ilk basın toplantısının 16 Eylül 2024 Pazartesi günü, 12 Rebiülevvel ve Vahdet Haftası’nın ilk gününe denk gelen tarihte, iç ve dış basının katılımıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

Tabatabai, geçmiş dönemlere kıyasla bazı değişikliklerin olacağı bu basın toplantısında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın, iç ve dış meseleler hakkında gazetecilerin ve medya mensuplarının sorularını yanıtlayacağını belirtti.

Pezeşkiyan, 31 Ağustos 2024'te gerçekleştirdiği ilk televizyon röportajında, program sunucusunun sorusuna verdiği yanıtta, gelecek hafta iç ve dış basının katılımıyla bir basın toplantısı düzenleneceğini açıklamıştı.