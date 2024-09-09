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9 Eyl 2024 10:36

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Erbil’i ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Erbil’i ziyaret edecek

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nin (IKBY) Tahran Temsilcisi Nazım Debbağ, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın Erbil'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nin (IKBY) Tahran Temsilcisi Nazım Debbağ, Çarşamba günü Irak’a gidecek İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın Irak ziyareti sırasında IKBY merkezi Erbil’i de ziyaret edeceğini bildirdi.

Pezeşkiyan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin davetlisi olarak Çarşamba günü Bağdat’a gidecek.

Pezeşkiyan'ın Bağdat'da Iraklı üst düzey yetkililerle ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.

İşbirliği belgelerinin ve güvenlik protokollerinin imzalanması da cumurbaşkanı Pezeşkiyan'ın bu gezisinin planları arasında yer alıyor.

News ID 1919967

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