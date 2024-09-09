Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Erbil’i ziyaret edecek

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nin (IKBY) Tahran Temsilcisi Nazım Debbağ, Çarşamba günü Irak’a gidecek İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın Irak ziyareti sırasında IKBY merkezi Erbil’i de ziyaret edeceğini bildirdi.

Pezeşkiyan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin davetlisi olarak Çarşamba günü Bağdat’a gidecek.

Pezeşkiyan'ın Bağdat'da Iraklı üst düzey yetkililerle ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.

İşbirliği belgelerinin ve güvenlik protokollerinin imzalanması da cumurbaşkanı Pezeşkiyan'ın bu gezisinin planları arasında yer alıyor.