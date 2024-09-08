Astronotlar hala uzayda mahsur; Starliner, boş döndü

Boeing'in uzay aracı Starliner, NASA'nın çok riskli olduğuna karar vermesinin ardından, Dünya'ya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotlar olmadan dönüşünü gerçekleştirdi.

Yıllar süren gecikmelerin ardından Starliner, Haziran ayında yaklaşık bir hafta sürecek bir test görevi için fırlatılmıştı. Bu, mürettebatı yörüngedeki laboratuvara götürüp getirmek üzere sertifikalandırılmadan önceki son denemeydi.

Sözcü'ye göre, ISS'ye giderken beklenmedik itici arızaları ve helyum sızıntıları bu planları raydan çıkardı ve NASA nihayetinde mürettebattaki Butch Wilmore ve Suni Williams'ı, rakip SpaceX’in Crew Dragon aracı ile geri getirmenin daha güvenli olduğuna karar verdi.

Astronotlar Wilmore ve Williams, Dünya’ya geri dönüş için Şubat 2025'e kadar beklemek zorunda kalacak.

Boeing kapsülü ABD’nin New Mexico eyaletindeki White Sands Uzay Limanı'na yumuşak bir iniş yaptı. Kapsülün inişi paraşütlerle yavaşlatıldı ve hava yastıklarıyla desteklendi. İniş, kapsülün ISS’ten ayrılmasından yaklaşık altı saat sonra tamamlanmış oldu.

NASA, uçuş sonrası düzenlenen basın toplantısında Boeing'e övgü yağdırsa da Boeing temsilcilerinin basın toplantısında yer almaması dikkat çekti.

Toplantıda konuşan NASA'nın ticari mürettebat programının yöneticisi Steve Stich, “Tam isabet bir iniş oldu. Özellikle giriş neredeyse kusursuzdu” dedi. Diğer taraftan, yeni bir iticinin arızalanması ve yönlendirme sisteminin geçici olarak kaybedilmesi dahil olmak üzere bazı yeni sorunların ortaya çıktığını da kabul eden Stich, Starliner'ın gelecek yıl Ağustos ayında yapılması planlanan bir sonraki uçuşunun mürettebatlı olup olmayacağı konusunda konuşmak için henüz erken olduğunu da sözlerine ekledi.

Boeing'in itibari uzayda da sarsıldı

İçinde mürettebat olmasa bile, yüzyıllık havacılık devi Boeing’in aracı Starliner için riskler yüksekti. Ticari jetleriyle ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle itibarı zaten sarsılmış olan Boeing'in mürettebatlı uzay görevlerine yönelik uzun vadeli beklentileri de tehlikedeydi.

ISS’e yanaştıktan kısa bir süre sonra Starliner, istasyondan hızla uzaklaşmak ve herhangi bir çarpışma riskini önlemek için güçlü bir “koparma yanışı” gerçekleştirdi. Bu, mürettebat manuel kontrolü ele almak için gemide kalmış olsa gereksiz olacak bir manevra.

Görev ekipleri daha sonra, inişten yaklaşık 40 dakika önce kapsülü yeniden giriş yoluna yönlendiren kritik “deorbit burn” için gerekli olan iticilerin kapsamlı kontrollerini gerçekleştirdi.

Starliner'ın daha önceki iki mürettebatsız testte olduğu gibi inişi gerçekleştirmesi yaygın bir beklenti olsa da Boeing'in programı planlanan takvimin gerisinde kalmaya devam ediyor.

Starliner programı, 2019'daki ilk mürettebatsız test uçuşu sırasında kapsülün ISS ile buluşmasını engelleyen bir yazılım hatasından, 2022'deki ikinci testten sonra kabinde yanıcı bant bulunmasına ve mevcut sorunlara kadar çok sayıda aksaklıkla karşılaştı.

ISS'nin 2030'da hizmet dışı bırakılması planlandığından, Starliner'ın tam olarak faaliyete geçmesi ne kadar uzun sürerse, değerini kanıtlamak için o kadar az zamanı kalacağı anlamına geliyor.