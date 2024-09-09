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9 Eyl 2024 20:34

Rusya, Çin'deki askeri tatbikata katılacak

Rusya, Çin'deki askeri tatbikata katılacak

Pekin, Rus ordusunun eylül ayında Çin ordusu tarafından Japon ve Okhotsk denizlerinde ve hava sahasında düzenlenecek askeri tatbikata katılacağını bildirdi.

Çin Milli Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun eylül ayında Çin ordusu tarafından Japon ve Okhotsk denizlerinde ve hava sahasında düzenlenecek askeri tatbikata deniz ve hava kuvvetleriyle katılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey-Ortak 2024 tatbikatının, iki taraf arasındaki stratejik işbirliğini derinleştirmeyi ve güvenlik tehditlerine ortaklaşa karşı koyma kapasitesini arttırmayı amaçladığı belirtildi.

Tatbikatın, Çin ve Rusya arasında varılan yıllık plan ve mutabakat çerçevesinde düzenleneceği vurgulanan açıklamada, İki ülkenin donanma filolarının Pasifik Okyanusu'nda beşinci ortak deniz devriyesini gerçekleştireceği ve Çin'in Rus ordusu tarafından düzenleneceği "Okyanus-2024" stratejik tatbikatına da katılacağı bildirildi.

News ID 1919984

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