Rusya'ya balistik füze göndermedik

Devrim Muhafızlarının bünyesindeki Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargah Komutan Vekili General Fazlullah Nozari, düşmanların tehditlerine tepki göstererek, ''Silahlı kuvvetler tam olarak hazırlıklı seviyede ve mükemmel caydırıcılığa sahibiz.’’ dedi.

General Nozari, ''Düşman, bu tür tehditlerle rezaletle uğradığı hezimetlerini telafi etmek istiyor; Bu tehditler hayata geçirilemez ve sadece psikolojik savaş için kullanılıyor.’’ ifadelerini kullandı.

Ukraynalıların İran füzelerinin Rusya'ya teslim edildiği iddiasını yalanlayan General Nozari, ''Rusya'ya füze gönderilmemiştir ve bu iddia bir nevi psikolojik savaştır.’’ açıklamasını yaptı.

General Nozari, ''İran, Ukrayna'daki savaşla ilgili tutumunu defaatle dile getirmiştir ve bu savaşın hiçbir tarafının destekçisi değildir.’’ diye konuştu.