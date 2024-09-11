Irakçi, Meksikalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Iraçi ile Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Bárcena arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Bu telefon görüşmesinde Iraçi’yi tebrik eden Alicia Bárcena iki ülke arasındaki siyasi istişarelerin devam etmesini temenni etti.

Ülkesinin Filistin halkını destekleme konusundaki tutumu anltan Alicia Bárcena, “Meksika ateşkesi destekliyor ve Gazze'deki şiddet ve katliamın bir an önce durması gerektiğine inanıyor” dedi.

Meksikalı mevkidaşını tebriklerinden dolayı takdir eden İran Dışişleri Bakanı Irakçi ise, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, iki dost ülke arasındaki siyasi görüşmelerin ve istişarelerin devamının önemli olduğunu belirtti.

Siyonist rejimin Filistin'de ve bölgede devam eden suçlara değinen Irakçi, bu suçlerin derhal durdurulması gerektiğini vurgulayarak, “İran, Filistin halkı ve direniş grupları tarafından onaylanan her türlü ateşkes anlaşmasını destekliyor” dedi.,