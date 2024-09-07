İran ve Yemen dışişleri bakanları telefonda görüştü

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin yeni Dışişleri Bakanı Cemal Amer, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi karşılıklı olarak teşekkür ve tebrikte bulundular.

Yemenli yetkili, ikili ilişkilerin ve bölgesel konularda işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bölgede çatışmaların tırmandığına ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik askeri saldırılarına değinen Yemen Dışişleri Bakanı, ''Yemen'in zulme uğrayan Filistin halkına destekleme konusundaki tutumu asla değişmeyecek.'' dedi.

Amer, İran ve Yemen arasında daha önce imzalanan anlaşmaların önemine dikkati çekerek, ülkesinin İran ile ilişkilerini çeşitli alanlarda güçlendirmeyi umduğunu dile getirdi.

Irakçi ise, ''İran ile Yemen arasındaki ilişkiler ve bölgenin güvenliğine yardımcı olmak amacıyla iki ülke arasındaki istişarelerin devam etmesi büyük önem taşıyor.'' dedi.

Dışişleri Bakanı Irakçi, Siyonist Rejim'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ilişkin Yemen hükümeti ile halkının tutumunu takdir etti.

Abbas Irakçi, Yemen Dışişleri Bakanı'nı Tahran'a davet etti.