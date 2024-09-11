İran ve Irak arasında 15 mutabakat zaptı imzalanacak

Resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat’a giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, iki ülke arasında siyasi, ekonomik, bölgesel, güvenlik ve çevre alanlarındaki kapsamlı ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İran-Irak ilişkileri tarih boyunca pek çok iniş çıkışlar yaşadı ancak şuanda sınırlarımız barış sınırlarıdır ve Allah'ın izniyle bu gezi iki ülke arasındaki ilişkilerin mümkün olduğu kadar gelişmesine yardımcı olacaktır” ifadelerinde bulundu.

Irakçi, “Bu gezinin iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik derinliğini artırmasını ve Irak'la işbirliğimizi yeni bir aşamaya taşımasını umuyorum” dedi.

Irakçi ayrıca, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile beraberindeki heyetin Bağdat ziyareti sırasında İran ve Irak arasında 15 mutabakat zaptı imzalanacağını duyurdu.