Ayetullah Hamanei'nin danışmanı Pezeşkiyan’ın Irak ziyaretini değerlendirdi

İran İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İşlerden Sorumlu Danışmanı Ali Ekber Velayati, Al Mayadin kanalına verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Irak ziyaretini değerlendirdi.

Irak’ın İran’ın dış politikasında özel bir yere sahip olduğunu belirten Velayeti, İran ve Irak’ın İsrail'le, emperyalizmle ve otokratik güçlerle mücadele cephesinin temel direkleri olduğunu vurguladı.

Velayeti Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Irak ziyaretinin stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde her iki taraf için de ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

Velayeti, bu gezinin İran-Irak ilişkilerinin siyasi geleceğinin yanı sıra bölgesel barış ve istikrar açısından da çok önemli etkileri olduğunu vurguladı.

Velayeti, “İran ve Irak'ın derin ve güçlü tarihi ve kültürel geçmişi vardır ve düşmanın tehditleri karşısında tutumları değişmeyecektir” dedi.