Pezeşkiyan Irak ziyaretinin amacını anlattı

Iraklı yetkililerle görüşmek üzere bu sabah Bağdat’a giden İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Mehrabad Havalimanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada bu gezinin amacını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan açıklamasında, “İslam Devrimi Lideri’nin komşularımızla ve özellikle geçmişten bu yana pek çok ilişkimiz olan, dostumuz, Müslüman komşumuz, ekonomik, siyasi ve sosyal ortağımız Irak'la yakın ilişkilere dayalı açıkladığı politikadan yola çıkarak, 14. hükümetin ilk yurt dışı gezisi elbette dost ve kardeş ülke Irak'a olabilir” dedi.

Pezeşkiyan, “Bu ülkede birçok işbirliği yapabiliriz; imzalayacağımız anlaşmalar da hazırlandı; bu ülkenin halkının ve hükümetinin Erbain'deki çabaları takdire şayandır” ifadesini kullandı.

Bu gezide Iraklı yetkililerle bir araya geleceğini açıklayan Pezeşkiyan ayrıca Basra, Erbil, Süleymaniye, Necef ve Kerbela kentlerini de ziyaret edeceğini belirtti.

Pezeşkiyan, Irak ziyaretinin amacının siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkileri artırmak olduğunu söyledi.