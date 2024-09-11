İran’dan Almanya, Fransa ve İngiltere’nin “Yaptırım” kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, Rusya’ya balistik füze sevk ettiği iddiasıyla İran'a yaptırım kararı alan Almanya, Fransa ve İngiltere’ye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinli mültecilerin çadırlarına, evlerine ve yerleşim kamplarına saldıran Siyonist rejime yasaklı silahlar, füzeler ve iki bin poundluk bomba ihraç edenler sahte ve asılsız iddilarda bulunarak İran’a nasıl yaptırım uygulayabilirler?!

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve Avustralya da dahil olmak üzere Siyonist rejime ölümcül silahlar ihraç eden ülkelerin yetkilileri, Siyonist rejimin bombardımanından sonra Han Yunus’taki "El-Mevasi" kampının korkunç görüntülerine ilişkin dünya kamuoyuna hesap vermeli.

İkiyüzlülüğü ve yalanı bırakın!”