İran’dan Avrupa Troykası'nın bildirisine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, Rusya'ya füze gönderdiği iddiasıyla İran’ın sivil havacılık sektörüne yaptırım kararını kınayarak, söz konusu ülkelere ‘orantılı’ karşılık verileceğini bildirdi.

Kenani, "3 Avrupa ülkesinin bu eylemi, Batı'nın düşmanca politikasının ve İran halkına karşı uyguladıkları ekonomik terör eylemlerinin devamıdır. İran, buna uygun ve orantılı bir şekilde karşılık verecektir" dedi.

İran’ın Ukrayna çatışması ile ilgili açık tutumunu yineleyen Kenani, “Daha önce vurgulandığı gibi, İran tarafından Rusya’ya balistik füzelerin satılması hakkında herhangi bir iddia tamamen temelsiz ve yanlış” ifadesini kullandı.

Kenani, “İngiltere, Fransa ve Almanya ABD ile birlikte Gazze'de soykırım ve savaş suçları işleyen Siyonist rejimin ana silah kaynağı ve Filistin halkına yönelik kitlesel katliam ve soykırımın ortaklarıdır. Onların bu yanlış politikalarının hesabını vermeleri gerekiyor” ifadelerinde bulundu.