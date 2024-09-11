Irakçi'den Batı'nın yeni yaptırım kararına tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, sosyal medya hesabı X üzerinden, Rusya'ya balistik füze sevk ettiği iddiasıyla İran'a yeni yaptırımlar uygulayan Almanya, Fransa ve İngiltere'nin kararına tepki gösterdi.

Irakçi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

''Amerika ve Avrupa yine de yanlış bilgi ve düşüncelerle hareket ediyor.

İran Rusya'ya balistik füze göndermedi. Yaptırım bağımlıları kendilerine şunu sormalı: İran gelişmiş silahları nasıl üretiyor ve iddianıza göre satabiliyor?

Yaptırımlar çözüm değil, sorunun bir parçası.''

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de, Rusya’ya balistik füze sevk ettiği iddiasıyla İran'a yaptırım kararı alan Almanya, Fransa ve İngiltere’ye tepki göstermişti.