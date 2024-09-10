Almanya, Fransa ve İngiltere'den İran'a yeni yaptırım

Almanya, Fransa ve İngiltere, Rusya'ya balistik füze sevk ettiği iddiasıyla İran'a yaptırım kararı aldı.

Ortak açıklamada "İran füzelerinin Avrupa topraklarına ulaşmasının doğrudan bir tehdit oluşturduğu" iddia edildi.

İran 'balistik füze' iddialarını yalanladı

İran, Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere silah gönderdiği haberlerini reddetmişti.

Son günlerde İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'ndan yapılan açıklamada, "İran, çatışan taraflara, insan kayıplarının artmasına, altyapının tahrip olmasına ve ateşkes müzakerelerinden uzaklaşılmasına yol açan askeri yardım sağlanmasını insanlık dışı olarak değerlendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu sebeple İran, sadece kendisi bu tür eylemlerden kaçınmıyor, aynı zamanda diğer ülkelere de çatışmaya dahil olan taraflara silah tedarikini durdurmaları çağrısında bulunuyor" denildi.

'Rusya'ya balistik füze göndermedik'

Devrim Muhafızlarının bünyesindeki Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargah Komutan Vekili General Fazlullah Nozari, İran'ın Rusya'ya balistik füzeler gönderdiğine dair çıkan haberleri yalanlayarak, ''Rusya'ya füze gönderilmemiştir ve bu iddia bir nevi psikolojik savaştır.’’ dedi.