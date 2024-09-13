4 ABD vatandaşı Rusya için casuslukla suçlandı

Russia Today'in haberine göre, ABD hükümeti, 4 siyah hakları savunucusunu Rusya için casusluk yapmakla suçladı. ABD Adalet Bakanlığı, bu kişilerin Rusya ajanları olarak faaliyet göstermek için komplo kurma suçlamasıyla yargılandığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre, bu kişiler daha ciddi bir suçlama olan yabancı bir hükümet adına hareket etme suçundan beraat ettiler.

Ayrıca, her bir sanığın en fazla beş yıl hapis cezası alabileceği bildirildi. Bu kişilerin ceza tarihlerinin henüz belirlenmediği ifade edildi.

Bu dava, Rus insan hakları savunucusu Aleksandr İvanov aleyhine ABD’de devam eden uzun vadeli yasal süreçlerin bir parçasıydı. ABD savcılarına göre, bu dört sanık 2015-2022 yılları arasında Rus hükümeti adına ABD'de eylemler gerçekleştirdi ve görünüşe göre Rusya istihbaratıyla bağlantılı olan İvanov'dan para ve destek aldı.