Yemen’in sürpriz saldırısı: İsrail şoka girdi

Siyonistler bir kez daha zor bir sabaha uyandılar; Yemen güçleri saatler önce bir balistik füze ile işgal altındaki toprakların kalbini hedef almayı başardı. Siyonist rejim ordusu bu saldırının ardından, bu füzeyi hedef almada başarısız olduklarını kabul etti ve füzenin Tel Aviv'e isabet ettiğini açıkladı.

Siyonist rejimin 12. kanalı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yemen'den fırlatılan bu füze, Tel Aviv'deki bir havaalanına yakın bir bölgeye isabet etti. Bazı kaynaklar, Yemen'den fırlatılan füzenin Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin gelişmiş füzelerinden biri olan balistik Hatem-2 füzesi olduğunu bildirdi.

Yemen Savunma Bakanı ne demişti?

Yemen Savunma Bakanı Muhammed el-Atifi, cumartesi gecesi Amerikan-İngiliz koalisyonuna uyarıda bulunarak, düşmanları için önümüzdeki günlerin beklenmedik sürprizler getireceğini belirtti.

Peygamber Efendimizin (sav) doğum yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, işgalci koalisyona net bir uyarı yapan el-Atifi, "Düşmanlarımıza vereceğimiz cevap, güvenliklerini tehlikeye atacak bir kabusa dönüşecek. Ayrıca düşmanlarımızı beklenmedik sürprizlerin geleceği konusunda uyarıyoruz." dedi.

El-Atifi ayrıca şunları ekledi: Düşmanlarımıza demir yumrukla karşılık vereceğiz, affetmeyeceğiz ve unutmayacağız, bize saldırdıkları günden pişman edecek şekilde intikam alacağız.

El-Atifi, "Ülkemizi, kutsal değerlerimizi ve özellikle Filistin meselesini savunmaktan asla tereddüt etmeyeceğiz." fadesini kullandı.

Ensarullah Siyasi Büro Üyesi'nden İbranice Mesaj

Ensarullah Siyasi Büro Üyesi Hezam El-Esed, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin bugün Tel Aviv'in kalbine gerçekleştirdiği saldırının ardından İbranice bir mesajla, "İster yeraltında sığınaklarda olun, ister dışarıda, bugünden sonra dikkatlice dinlemelisiniz. Bu büyük liderin ne söylediğine ve ne kadar dürüst olduğuna dikkat edin." dedi.

Bu bağlamda, Ensarullah liderlerinden Nasreddin Amer de Yemen’in füzesinin belirli bir hedefi vurduğunu ve Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin önemli detayları açıklayacağını söyledi. Amer ayrıca, stratejik ve önemli hedeflere yönelik bir hedef bankalarına sahip olduklarını belirtti.

Yemen’in süpersonik füzesi ve siyonistlerin korkusu

Siyonist yerleşimciler ve işgal altındaki toprakların sakinleri, sabah saatlerinde Yemen'in balistik füzesinin bu bölgenin kalbine isabet etmesiyle büyük bir korkuya kapıldılar.

İbranice medyaya göre, bu füze saldırısını gören 2 milyon 300 binin üzerinde Siyonist, sığınaklara kaçtı ve 9 kişi yaralandı.

Yemen füzesi "İsrail"in savunma datmanlarını delip geçti

İbranice medya, Yemen’in işgal altındaki topraklara yönelik saldırılarının sona ermediğini ve Yemen’in Tel Aviv’i birçok sürprizle tehdit ettiğini bildirdi.

Bu raporda, Yemen füzesini vurmak için çok sayıda füze atıldığı, ancak bu füzelerin onu durduramadığı belirtildi.

Siyonist rejim televizyonu Kanal 12 de, Yemen’den fırlatılan bu füzenin "İsrail"in merkezine isabet etmesiyle ilgili istihbarat başarısızlığı üzerine ordunun soruşturma başlattığını bildirdi. Çünkü bu füze Yemen'den uzun bir mesafe kat etmiş ve tespit edilememiştir.

Yemenlilerin kullandığı yeni yeknoloji

Yemen özel kaynakları El-Meyadin haber ağına yaptığı açıklamada, Siyonistlerin Yemen ordusunun işgal altındaki topraklardaki operasyonlarına dair açıklamalarına güvenilemeyeceğini bildirdi.

Bu kaynaklar, Yemen ordusunun kesinlikle hassas ve sürpriz operasyonlar gerçekleştireceğini ve tüm vaatlerini yerine getireceğini açıkladı. Yemen'in operasyonları sadece bir tepki olmayacak, planlı ve stratejik operasyonlar olacaktır.

Bu raporda, Yemenlilerin bundan böyle Siyonist düşmanın füze sistemlerine güvenmemesi gerektiğini belirttikleri aktarıldı.

Bu kaynaklar ayrıca daha önce Yemen'in işgal altındaki topraklardaki hedeflere Yafa İHA'sı fırlattığını ve yeni silahlarıyla Tel Aviv'deki stratejik hedef bankalarını vuracaklarını ve düşmanın gelecek operasyonların zamanını ve yerini tahmin edemeyeceğini vurguladı.

Bu kaynaklar, Yemen'in Kızıldeniz'deki Amerikan gemilerine karşı gerçekleştirdiği saldırıda kullanılan yeni bir teknolojiye sahip olduğunu belirtti. Bu teknoloji, düşmanın füze ve İHA'larını durdurmaya yönelik girişimlerini boşa çıkarmaktadır.

Siyonist rejim medyasının ilk bulgularına göre, Yemen füzesini durdurmaya yönelik 20'den fazla girişim başarısız olmuştur.

Yemenliler, Siyonist düşmanın savunma sistemlerini iyi bir şekilde değerlendirdiklerini ve Kızıldeniz’deki Amerikan gemilerinin savunma sistemlerinden de ders aldıklarını açıkladılar.

İşgal altındaki topraklarda tren seferleri durduruldu

Siyonist rejim medyası, işgal altındaki topraklara yönelik füze saldırıları sonucunda, bu toprakların büyük bir bölümünde tren seferlerinin durduğunu bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, bu sabah işgal altındaki topraklara bir balistik füze fırlattı ve bu rejimin füze savunma sistemlerinin tekrarlanan müdahalelerine rağmen, bu füze Tel Aviv'e yakın bir bölgeye isabet etti.

El-Meyadin muhabiri, işgal altındaki topraklarda yangın söndürme ekiplerinin füze saldırısı sonucu çıkan yangınları söndürmek için çalıştığını bildirdi.

Siyonist rejim medyasının ilk bulgularına göre, Yemen füzesini durdurmaya yönelik 20'den fazla girişim başarısız olmuştur.

Siyonist rejim medyası, Yemen tarafından işgal altındaki topraklara fırlatılan füzenin son derece güçlü ve süpersonik bir füze olduğunu ve bu rejimin tüm savunma katmanlarını geçmeyi başardığını bildirdi.

Raporun devamında, bu füzenin Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki Lod bölgesinde bir askeri alana isabet ettiği belirtildi.

2 milyondan fazla siyonist sığınaklara kaçtı

Yemen'in uzun menzilli balistik füzesinin işgal altındaki toprakların kalbine isabet etmesinin ardından, 2 milyondan fazla Siyonist sığınaklara kaçtı.

Siyonist rejim medyası, bu sabahki saldırı sırasında 2 milyon 365 bin Siyonistin işgal altındaki topraklarda bulunan sığınaklara kaçtığını bildirdi.

Ayrıca itfaiye ekiplerinin Yemen füzesinin Tel Aviv'e isabet ettiği bölgeye ulaşarak yangını söndürmeye çalıştıkları aktarıldı.

Yemen’in balistik füzesi 2.000 kilometreyi 15 dakikada katetti

Siyonist rejim ordusu radyosu, Yemen'in balistik füzesinin Tel Aviv'e ulaşmak için 2 bin kilometrelik mesafeyi yalnızca 15 dakikada katettiğini bildirdi.

Siyonistler, Yemen’in bir kez daha Siyonist rejimin savunma sistemlerini delmeyi başardığını itiraf ettiler. Siyonist rejim radyosu, Yemen’in Siyonist rejimin savunma sistemlerini delmeyi başarmasının ilk kez yaşanan bir olay olmadığını kabul etti.

Aynı kaynak, Yemen'in bu rejimin savunma sistemlerini aşarak, balistik füze saldırısını başarıyla gerçekleştirdiğini ve bu saldırının incelenmesi için bir araştırma başlatıldığını bildirdi.

Raporlara göre, Siyonist rejimin hava kuvvetleri, Yemen’in balistik füzesini durdurmada başarısız olduğunu kabul ederken, bu başarısızlığın sebeplerinin detaylıca incelenmesi gerektiği ifade edildi.