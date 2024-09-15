Formula 1 Azerbaycan'da kazanan Oscar Piastri oldu

2024 Formula 1 sezonunun 17. yarışında McLaren pilotu Oscar Piastri Azerbaycan'da galip geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Formula 1 yarışının kazananı Avustralyalı pilot Oscar Piastri oldu. İkinci Charles Leclerc olurken üçüncü Mercedes pilotu George Russell oldu. 49. tur sırasında yaşanan kazada Sergio Perez ile Carlos Sainz yarış dışı kaldı. Galibiyet sonrası McLaren markalar klasmanında Red Bull'u geçerek ilk sıraya yerleşti.

Basın mensuplarına konuşan Azerbaycan Grand Prix'si kazananı Oscar Piastri, Bakü'deki yarışın kariyerindeki en iyi yarışlardan biri olduğunu söyledi.