  1. Azerbaycan
24 Eyl 2024 13:33

Bakü-Tel Aviv uçuşları durduruldu

Bakü-Tel Aviv uçuşları durduruldu

Ortadoğu'daki üvenlik sorunları nedeniyle Bakü'den Tel Aviv'e karşılıklı uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), güvenlik nedeniyle Bakü-Tel Aviv uçuşlarını durdurdu.

AZAL'dan yapılan açıklamada, bölgede yaşanan son olaylar ve güvenlik sorunları nedeniyle Bakü ile Tel Aviv arasındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, Tel Aviv yolcularının biletlerini iade edebilecekleri kaydedildi.

Belirtilen güzergahtaki uçuşların yeniden başlamasına ilişkin kararın, şartlara bakılarak duyurulacağı belirtildi.

Daha önce ABD havayolu Delta Air Lines'tan yapılan açıklamada, Ortadoğu'daki artan güvenlik endişeleri nedeniyle New York-JFK ve Tel Aviv arasındaki uçuşların 31 Aralık'a kadar durdurulacağı bildirilmişti.

News ID 1920395

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