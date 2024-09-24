Bakü-Tel Aviv uçuşları durduruldu

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), güvenlik nedeniyle Bakü-Tel Aviv uçuşlarını durdurdu.

AZAL'dan yapılan açıklamada, bölgede yaşanan son olaylar ve güvenlik sorunları nedeniyle Bakü ile Tel Aviv arasındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, Tel Aviv yolcularının biletlerini iade edebilecekleri kaydedildi.

Belirtilen güzergahtaki uçuşların yeniden başlamasına ilişkin kararın, şartlara bakılarak duyurulacağı belirtildi.

Daha önce ABD havayolu Delta Air Lines'tan yapılan açıklamada, Ortadoğu'daki artan güvenlik endişeleri nedeniyle New York-JFK ve Tel Aviv arasındaki uçuşların 31 Aralık'a kadar durdurulacağı bildirilmişti.