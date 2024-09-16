Paşinyan'dan ''Azerbaycan'' açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcü mevkidaşı İrakliy Kobahidze ile görüştü.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın yaklaşık 2 yıldır devam eden müzakereler sonucunda barış anlaşması metninin yüzde 80'i üzerinde mutabakat sağlayabildiğini anlattı.

Azerbaycan'a mutabık kalınan maddeleri en kısa zamanda imzalayıp diplomatik ilişkileri başlatmayı önerdiklerini kaydeden Paşinyan, ardından iki taraf için önem arz eden tüm konularda müzakerelerin devam edebileceğini vurguladı.

Tüm ekonomik altyapılar ve güzergahlar önündeki engellerin kaldırılmasını ve bunların tam teşekküllü olarak devreye girmesini bölgenin istikrarı ve ekonomik kalkınması açısından kilit önemde gördüklerini söyleyen Paşinyan, ''Güney Kafkasya'da 'çatışma sayfasını' kapatmak ve bölgemize barış getirmek için tarihi bir fırsata sahip olduğumuza gerçekten inanıyorum. Bu barıştan sadece Ermenistan ve Azerbaycan'ın değil, Gürcistan, Türkiye ve İran'ın da eşit düzeyde kazançlı çıkacağına inanıyorum.'' diye konuştu.