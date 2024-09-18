Traktör-El Vakrah maçı saat kaçta? Hangi Türk kanalında?

İran'ı temsil eden futbol takımı Traktör Sazi ve Katar'ın El Vakrah takımı Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 kapsamında bugün karşı karşıya gelecek.
Katar'daki Al Janoub stadyumunda oynanacak karşılaşma bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak.
Traktör-El Vakrah maçı saat 19.00'da Spor Smart TV'den canlı yayınlanacak.
Tebriz kentini futbol sahnesinde temsil eden Traktör Sazi takımını Hırvat teknik adam Dragan Skocic yönetiyor.
1968 doğumlu Skocic daha önce İran Milli Futbol Takımı ile Sanat Naft ekibini çalıştırmıştı.
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