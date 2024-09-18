Traktör, El Vakrah'yı 3-0'la geçti

İran'ı temsil eden futbol takımı Traktör Sazi ve Katar'ın El Vakrah takımı Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 kapsamında bugün karşı karşıya gelecek.
Traktör Sazi, karşı karşıya geldiği El Vakrah takımını 3-0 mağlup etti.
Traktör'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Tomislav Strkalj, 16. dakikada Mehdi Torabi ve 38. dakikada Emir Hüseyin Hüseyinzade kaydetti.
Tebriz kentini futbol sahnesinde temsil eden Traktör Sazi takımını Hırvat teknik adam Dragan Skocic yönetiyor.
1968 doğumlu Skocic daha önce İran Milli Futbol Takımı ile Sanat Naft ekibini çalıştırmıştı.
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